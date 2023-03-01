Москва
Профиль пользователя Alex21

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О себе

Эффективно оправдываюсь, быстро бегаю в магазин, готов смотреть твои фильмы и мультики в обнимку, вытаскивать из любых депрессий.

Профиль обновлён 29 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться открыто онлайн/оффлайн

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

маленькое фото пользователя Katrin_esk
Москва → Другое

Прогуляться по вечерней Москве, попить кофе/вина. 40+))

маленькое фото пользователя Zhenechek
Москва → Другое

Квест ужастик

Москва → Другое

Пробежки в ЗАО

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