Ищу знакомства с девушками, общение, прогулки, новые эмоции))) по профессии врач, общительный, шутник, но не шут, жизнерадостный, компанейский человек, ищу общение, новые знакомства и эмоции, ну а там куда"кривая" заведёт))

Профиль обновлён 16 марта 2023 г.

Москва → собрать компанию Море выпивки, а дальше куда кривая заведёт😉

Москва → Другое Не с кем справлять нг

Москва → Другое Отпраздновать Новый Год в компании 🎅🎉🎁 Присоединяйтесь

Москва → Другое Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)

Москва → Другое Много друзей и общения!)

Москва → Другое погулять по москве, болтать обо всём на свете

Москва → Другое У кого тоже нет планов на нг?)

Москва → Другое Для пятничных и субботних баров

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.