Москва
Профиль пользователя Alex1501

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О себе

Ищу знакомства с девушками, общение, прогулки, новые эмоции))) по профессии врач, общительный, шутник, но не шут, жизнерадостный, компанейский человек, ищу общение, новые знакомства и эмоции, ну а там куда"кривая" заведёт))

Профиль обновлён 16 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → собрать компанию

Море выпивки, а дальше куда кривая заведёт😉

Участие в других событиях

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Для пятничных и субботних баров

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Общаться, гулять

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Прогуляться, перекусить

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У кого тоже нет планов на нг?)

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погулять по москве, болтать обо всём на свете

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Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

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Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)

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Не с кем справлять нг

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