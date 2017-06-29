Москва
Профиль пользователя Alex1501
О себе
Ищу знакомства с девушками, общение, прогулки, новые эмоции))) по профессии врач, общительный, шутник, но не шут, жизнерадостный, компанейский человек, ищу общение, новые знакомства и эмоции, ну а там куда"кривая" заведёт))
Профиль обновлён 16 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Для пятничных и субботних баров
Прогуляться
Общаться, гулять
Прогуляться, перекусить
У кого тоже нет планов на нг?)
Прогуляться
погулять по москве, болтать обо всём на свете
Погулять , покурить кальян
Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇
Много друзей и общения!)
Гулять по Москве, ищу новое окружение
Прогуляться, выпить кофе
Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)
Сходить на каток
Хочу найти мужщину
Для мужчин
Гулять тусить
Отпраздновать Новый Год в компании 🎅🎉🎁 Присоединяйтесь
Не с кем справлять нг
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