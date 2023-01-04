Москва
Профиль пользователя Alex11

фото пользователя Alex11

О себе

Hi, I’m Alex from Moscow

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

🐈 Домашние животные

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Сходить в музей или галерею

Москва → другое

Hi, do you speak English?

Москва → прогуляться, перекусить

Завтра вечером погулять, выпит кофе

Москва → прогуляться, перекусить

Перекусить шаурму в центре

Участие в других событиях

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Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.