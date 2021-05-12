Москва
Профиль пользователя Alewenka
О себе
Не буду выделываться, напишу всё как в жизни.
Слушаю музыку, когда нечего делать или есть настроение.
Не занимаюсь спортом, имею живот, хожу на прогулки в парке, рястрясая его.
Имею книги, которые давно хочу прочитать, но они так и стоят на полке.
Нравятся поезда и время в дороге.
Нравится кататься на речных катерах по Москве.
Нравятся музеи, если есть с кем обсудить.
Хочу попробовать поиграть в настолки.
Хочу попробовать покататься на самокате, помним, что имею живот.
Не курю.
Строго не пью.
Профиль обновлён 7 июня 2023 г.
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