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Москва
Профиль пользователя Alesya2311

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О себе

Буду в Москве 24.11-30.11.
Люблю гулять по городу, слушать музыку (предпочитаю потяжелее). Посмотреть интересный фильм (особенно запутанный триллер с неожиданной концовкой) тоже считаю хорошим времяпровождением. Многие занятия могут быть по душе, особенно в хорошей компании :)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового

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