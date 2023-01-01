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Москва
Буду в Москве 24.11-30.11.
Москва
Профиль пользователя Alesya2311
О себе
Буду в Москве 24.11-30.11.
Люблю гулять по городу, слушать музыку (предпочитаю потяжелее). Посмотреть интересный фильм (особенно запутанный триллер с неожиданной концовкой) тоже считаю хорошим времяпровождением. Многие занятия могут быть по душе, особенно в хорошей компании :)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового
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