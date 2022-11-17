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Москва
Профиль пользователя Aless

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О себе

Нравится жизнь в стиле хюгге, стараюсь соответствовать хотябы у себя в голове) характер спокойный, люблю природу и прогулки, лыжи и велосипед, люблю читать и смотреть кино, жанра фантастики
Особо вредных привычек нет, в еде почти всеяден ну разве что кроме брокколи, венегрета и холодца🤢
Нравится джаз и старая американская музыка

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 📸 Пофоткаться 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы ☣️ Токсичность
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