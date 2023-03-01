Москва
Профиль пользователя Alesha
О себе
Бегаю на работе, катаюсь в метро, пью черный чай с лимоном
Профиль обновлён 7 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🏢 Работа
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
Москва → Другое
Погулять где-нибудь в Москве
Москва → Другое
Найти интересные места, потратить пушкинскую карту
Москва → Другое
погулять, сходить куда-нибудь
Москва → Другое
Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)
Москва → Другое
Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)
Москва → Другое
Прогуляться в осеннем парке
Москва → Другое
Random 7/7
Москва → Другое
Приятная компания) позитивное общение)
Москва → Другое
Ищу новые знакомства для приятного времяпрепровождения:)
Москва → Другое
Прогуляться, пообщаться в парке
Москва → Другое
Гулять поговорить
Москва → Другое
Погулять, зайти в кофейню ✨☕
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