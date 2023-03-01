Москва
Профиль пользователя Alesha

фото пользователя Alesha

О себе

Бегаю на работе, катаюсь в метро, пью черный чай с лимоном

Профиль обновлён 7 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Москва → путешествия

Пошли в Третьяковку?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alinamrk
Москва → Другое

Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

маленькое фото пользователя Anastasya
Москва → Другое

Погулять где-нибудь в Москве

маленькое фото пользователя Alinblin
Москва → Другое

Найти интересные места, потратить пушкинскую карту

маленькое фото пользователя anikeng
Москва → Другое

погулять, сходить куда-нибудь

маленькое фото пользователя Milwaukee
Москва → Другое

Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)

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Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

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Прогуляться в осеннем парке

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Приятная компания) позитивное общение)

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