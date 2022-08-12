⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Alenyshka

фото пользователя Alenyshka

О себе

Недавно переехала в Москву) ищу друзей, чтобы было с кем погулять в выходные, сходить на мероприятие.. а там, может и дружба завяжется☺️
Активная, добрая, люблю умных людей, которые открыты к общению) владелица неугомонного Джек-Рассела 🥰
За любой кипишь, кроме голодовки 😀

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться

Не нравится:

☣️ Токсичность🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

В поисках искренних друзей/подруг☺️

маленькое фото пользователя Marina.MZN103
маленькое фото пользователя NastyNasty
маленькое фото пользователя Katerina07
маленькое фото пользователя Maria345
Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя NastyaJJ

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу 🌸

Откликнулось 40 участников

маленькое фото пользователя DenZo

Москва → собрать компанию

Наконец-то лучшая коммуна для поиска друзей и встреч появилась!!!🔥🔥🔥

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя truemarrie

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу🥂

Откликнулось 13 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя helenele
маленькое фото пользователя Serotoninyou
маленькое фото пользователя Mar_Mar
маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
маленькое фото пользователя Samurai.Jack
маленькое фото пользователя Misha_philosoph
маленькое фото пользователя SofiaR
маленькое фото пользователя Ivi78
маленькое фото пользователя Vuvu
маленькое фото пользователя nimfa_sibiri
маленькое фото пользователя viedarie
маленькое фото пользователя Wwweslliis
маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv
маленькое фото пользователя Elina_M
маленькое фото пользователя Valery
маленькое фото пользователя livi
маленькое фото пользователя Karina_astro
маленькое фото пользователя Iloveocean
маленькое фото пользователя George
маленькое фото пользователя Kira_lebiga
маленькое фото пользователя anas.tasia
маленькое фото пользователя pblhok
маленькое фото пользователя Macadam
маленькое фото пользователя KarinaAlex
маленькое фото пользователя Cath
маленькое фото пользователя Edo99
маленькое фото пользователя KristinaSherry
маленькое фото пользователя Goshanchik

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам