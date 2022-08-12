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Москва
Недавно переехала в Москву) ищу друзей, чтобы было с кем погулять в выходные, сходить на мероприятие.. а там, может и дружба завяжется☺️
Москва
Профиль пользователя Alenyshka
О себе
Недавно переехала в Москву) ищу друзей, чтобы было с кем погулять в выходные, сходить на мероприятие.. а там, может и дружба завяжется☺️
Активная, добрая, люблю умных людей, которые открыты к общению) владелица неугомонного Джек-Рассела 🥰
За любой кипишь, кроме голодовки 😀
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться
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