О себе

Недавно переехала в Москву) ищу друзей, чтобы было с кем погулять в выходные, сходить на мероприятие.. а там, может и дружба завяжется☺️

Активная, добрая, люблю умных людей, которые открыты к общению) владелица неугомонного Джек-Рассела 🥰

За любой кипишь, кроме голодовки 😀