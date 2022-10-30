Москва
Профиль пользователя Alenyonok

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О себе

Хотела бы найти добрую подругу, с ребёнком. Для совместных прогулок. Моей дочери 9 лет. Район филевский парк.

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Парк Фили. Сегодня в 19 концерт авторской музыки. Гулять с детьми.

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять с детьми в филёвском парке.

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