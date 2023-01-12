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Москва
Профиль пользователя Alenochka92

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О себе

И пусть каждый день ,как день рождение😉Обожаю путешествия , поездки за город , спорт , походы в рестораны , настолки и веселых простых и добрых светлых людей !

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа✝️ Религия🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Найти близких по духу и душе людей . На общем Вайбе осуществлять идеи.Пишем в Лс

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Откликнулись 4 участника

Москва → пообщаться

Пообщаться по душам, созвониться ! Можно что то спланировать интересное🫶🏻27+

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Ищем в нашу компанию

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя KarinaKarolina

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Москве , посетить красивые места

Откликнулось 7 участников

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Москва → пообщаться

Уютный чат для общения и встреч в Москве 😊

Откликнулось 5 участников

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