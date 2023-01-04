Москва
Профиль пользователя AlenkaSey

фото пользователя AlenkaSey

О себе

Люблю гулять, сидеть в кафешках, ищу подружку)

Профиль обновлён 27 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mila007
Москва → Другое

Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

маленькое фото пользователя Milena8888
Москва → Другое

Просто поболтать о разном

маленькое фото пользователя Sopha
Москва → Другое

Ищу подругу🌻

маленькое фото пользователя Asyasay37
Москва → Другое

Хочу найти собеседника или друга

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