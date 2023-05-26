Москва
Профиль пользователя AlenkaK
О себе
Люблю спорт. Прогулки. Путешествия.
Хорошие книги. Смех 😂
Не люблю мозговыносы, людей-чёрная полоска и негативщиков!
Профиль обновлён 13 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
🪐 Астрология, таро 🏢 Работа 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Простое человеческое общение
Москва → Другое
Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар
Москва → Другое
Хочу найти подругу🐁
Москва → Другое
Завести новых друзей)
Москва → Другое
Ищу подружку❤️🩹
Видное → Другое
Найти подругу 🌛
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
пообщаться👯♀️
Москва → Другое
Ищу подруг🧘🏻♀️
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