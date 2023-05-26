Москва
Профиль пользователя AlenkaK

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фото #2 пользователя AlenkaK

О себе

Люблю спорт. Прогулки. Путешествия.
Хорошие книги. Смех 😂

Не люблю мозговыносы, людей-чёрная полоска и негативщиков!

Профиль обновлён 13 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология, таро 🏢 Работа 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу компанию , подружку для прогулок , рестораны , общение и тд)))

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Простое человеческое общение

маленькое фото пользователя Tati25
Москва → Другое

Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

маленькое фото пользователя Wwweslliis
Москва → Другое

Хочу найти подругу🐁

маленькое фото пользователя Julia003
Москва → Другое

Завести новых друзей)

маленькое фото пользователя Mar_Mar
Москва → Другое

Ищу подружку❤️‍🩹

Видное → Другое

Найти подругу 🌛

маленькое фото пользователя Marinalnova
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Ищу подруг

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пообщаться👯‍♀️

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Ищу подруг🧘🏻‍♀️

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.