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Москва
Профиль пользователя Alenka_v

фото пользователя Alenka_v

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 💬 Пообщаться онлайн ✈️ Путешествия 🪩 Ночной клуб 💃 Потанцевать 💨 Кальян

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🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

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