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Москва
Москва
Профиль пользователя Alenka6
О себе
Привет, хочешь отдохнуть на выходных? Могу предложить тебе лучший клуб Москвы) Так еще и проведу бесплатно, если интересно с радостью расскажу подробности
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие💨 Кальян🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
Не нравится:
💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🚴♀️ Спорт, бег, йога🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр
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