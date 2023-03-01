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Москва
Профиль пользователя Alenka6

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О себе

Привет, хочешь отдохнуть на выходных? Могу предложить тебе лучший клуб Москвы) Так еще и проведу бесплатно, если интересно с радостью расскажу подробности

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие💨 Кальян🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

Не нравится:

💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр
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