Москва
Профиль пользователя AlenaPryanik
О себе
Я очень много работаю и хочу это исправить😁
Бровист и визажист.
Люблю гулять, болтать с интересными людьми на разные темы и учиться друг у друга.
Хочу танцевать, хочу гулять и получать новые впечатления от жизни)
Очень хотелось бы в этом большом городе найти близких по духу людей )
Профиль обновлён 10 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Участие в других событиях
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