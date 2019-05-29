Собачница,люблю своих двух песиков, хочу найти подругу с которой можно просто пройтись вечером по району и по обсуждать бывших,есть любящий парень которого просто обожаю, пытаюсь заниматься спортом по вечерам, трудоголик бывает не успеваю, очень много работаю но стараюсь уделять время всем)) Люблю выпить под хорошую беседу) Хочу не навязчивого общения) В прошлом профессионально занималась волейболом, хотелось бы заниматься дальше но не знаю где и с кем)) Рост 178)

Профиль обновлён 18 июня 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 💰 Бизнес 📺 Политика 📚 Книги 🪐 Астрология, таро

💩 Странный юмор 🏫 Учеба ✝️ Религия ☣️ Токсичность

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.