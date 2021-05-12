Москва
Профиль пользователя AlenaIvanova

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О себе

Ищу новые знакомства. Добрая и веселая

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать

События пользователя

Москва → собрать компанию

В воскресенье 27, летняя веранда или речная прогулка на реддисоне💃❤

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться на патриках, сходить на выставку, потусить в баре 🌞✌

Москва → собрать компанию

В субботу 19 августа потусить в баре, потанцевать и пообщаться😍

Москва → прогуляться, перекусить

Предлагаю прогуляться в парке или посидеть на летней веранде😀🌞✌

Участие в других событиях

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Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)

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Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения

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Присоединяйся к нам,чтобы изменить свою жизнь❤️

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Хочу найти новых подружек (общение в телеграмме)

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Фотопрогулка по Москве на Canon550D. Взаимные фотографии и общение.

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