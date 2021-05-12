Москва
Профиль пользователя AlenaIvanova
О себе
Ищу новые знакомства. Добрая и веселая
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать
События пользователя
Москва → собрать компанию
В воскресенье 27, летняя веранда или речная прогулка на реддисоне💃❤
Москва → прогуляться, перекусить
Прогуляться на патриках, сходить на выставку, потусить в баре 🌞✌
Москва → собрать компанию
В субботу 19 августа потусить в баре, потанцевать и пообщаться😍
Москва → прогуляться, перекусить
Предлагаю прогуляться в парке или посидеть на летней веранде😀🌞✌
Участие в других событиях
Москва → Другое
Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)
Москва → Другое
Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения
Москва → Другое
Найти подружек
Москва → Другое
Присоединяйся к нам,чтобы изменить свою жизнь❤️
Москва → Другое
прогуляться выпить винишка сходить в кино
Москва → Другое
Хочу найти новых подружек (общение в телеграмме)
Москва → Другое
Погулять сегодня в пг
Москва → Другое
Хочется собрать компанию
Москва → Другое
Фотопрогулка по Москве на Canon550D. Взаимные фотографии и общение.
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