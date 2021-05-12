Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать

Москва → прогуляться, перекусить Предлагаю прогуляться в парке или посидеть на летней веранде😀🌞✌

Москва → собрать компанию В субботу 19 августа потусить в баре, потанцевать и пообщаться😍

Москва → прогуляться, перекусить Прогуляться на патриках, сходить на выставку, потусить в баре 🌞✌

Москва → собрать компанию В воскресенье 27, летняя веранда или речная прогулка на реддисоне💃❤

Москва → Другое Фотопрогулка по Москве на Canon550D. Взаимные фотографии и общение.

Москва → Другое Погулять сегодня в пг

Москва → Другое Присоединяйся к нам,чтобы изменить свою жизнь❤️

Москва → Другое Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.