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Москва
всем приветики!
Москва
Профиль пользователя AlenaChan
О себе
всем приветики!
мне 20 лет, в москве уже 3 год, приехала из холодной республики коми!
молодой человек есть, так что ищу подруг и друзей! 🥺💗
увлекаюсь фотографией (фотографирую 5 лет!!), учусь на видеооператора (так что если ты что-то снимаешь - буду очень рада вместе что-нибудь придумать и создать в жизни!)
я меломанка, могу слушать почти все что угодно, но мои фавориты это the hatters 🥺 (немного признаюсь в грехе… полматери тоже нравится)
умею играть на трех музыкальных инструментах!! а на каких - расскажу в сообщениях вхвхв
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🖼 Выставка / музей🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян
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