О себе

всем приветики!

мне 20 лет, в москве уже 3 год, приехала из холодной республики коми!

молодой человек есть, так что ищу подруг и друзей! 🥺💗

увлекаюсь фотографией (фотографирую 5 лет!!), учусь на видеооператора (так что если ты что-то снимаешь - буду очень рада вместе что-нибудь придумать и создать в жизни!)

я меломанка, могу слушать почти все что угодно, но мои фавориты это the hatters 🥺 (немного признаюсь в грехе… полматери тоже нравится)

умею играть на трех музыкальных инструментах!! а на каких - расскажу в сообщениях вхвхв