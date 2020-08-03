Москва
Профиль пользователя Alena_z1

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О себе

Надеюсь найти клёвых людей с которыми легко и весело общаться. 🌞
Не курю,не пью. Люблю разную музыку, фильмы на реальных событиях, вкусный Раф😋, природу, море,закаты, посещать красивые места...
Буду рада общению и новой дружбе! ☺️

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🏫 Учеба

Не нравится:

🪐 Астрология / таро

События пользователя

Москва → пообщаться

Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊

Участие в других событиях

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