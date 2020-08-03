Москва
Профиль пользователя Alena_z1
О себе
Надеюсь найти клёвых людей с которыми легко и весело общаться. 🌞
Не курю,не пью. Люблю разную музыку, фильмы на реальных событиях, вкусный Раф😋, природу, море,закаты, посещать красивые места...
Буду рада общению и новой дружбе! ☺️
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
Уважаемые господа ))
Хочу найти подругу по инету, надеюсь найдется, эх
Поиграть в компанейские игры онлайн(через Дискорд)
Расскажи 2 интересных факта о своем городе🧭
Дружба, общение
Дружба и общение
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