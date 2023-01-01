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Москва
Москва
Профиль пользователя Alena_SM
О себе
Много путешествую. Прокачиваю уровень английского языка на постоянной основе, в будни в МИДе, в выходные хожу в кино на английском, стендап на английском в Москве. Присоединяйтесь !
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные📺 Политика📚 Книги💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр
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