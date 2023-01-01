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Москва
Профиль пользователя Alena_SM

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О себе

Много путешествую. Прокачиваю уровень английского языка на постоянной основе, в будни в МИДе, в выходные хожу в кино на английском, стендап на английском в Москве. Присоединяйтесь !

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные📺 Политика📚 Книги💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на стенд ап на английском языке

маленькое фото пользователя DariaDariaDaria
маленькое фото пользователя Dmitrii256
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tasay

Москва → сходить на мероприятие

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Откликнулся 161 участник

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Москва → прогуляться, перекусить

Чат для девушек 30+💅🌺🍹ЮАО! общаемся, встречаемся, гуляем, пьем вино

Откликнулись 44 участника

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Ищу подружек в Москве 💁🏼‍♀️

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Ищу знакомства, новых друзей после переезда

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Подружайки, найдитесь 👯‍♀️

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Хочу найти подругу

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