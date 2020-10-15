Москва
Профиль пользователя Alena_Mks
О себе
Первым впечатление всех моих подруг было что я с#ч*а🤐, с которой они не будут дружить. Но потом стало понятно, что я милая булочка, с которой легко и приятно общаться и она не умеет обижаться.
Успешно работаю в продажах, хотя продавать в обычной жизни совсем не умею. Не люблю носить маски и считаю, что лучше в общении быть честным и откровенным.
🤍Фанатка кальяна, музыки и танцев. С удовольствием забью кальян, включу Меладзе (могу даже рассказать историю о нем из своей жизни🤫) и потяну тебя танцевать.
Профиль обновлён 24 июня 2023 г.
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