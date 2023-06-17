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Москва
Москва
Профиль пользователя Alena_Li
О себе
Часто путешествую, в последнее время по России и СНГ😅 Бегаю, катаюсь на лонгборде, зимой на сноуборде. Люблю настолки, книги и поболтать🤪
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр💨 Кальян🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🚶♀️ Прогуляться
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