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Москва
Профиль пользователя Alena_Li

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О себе

Часто путешествую, в последнее время по России и СНГ😅 Бегаю, катаюсь на лонгборде, зимой на сноуборде. Люблю настолки, книги и поболтать🤪

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр💨 Кальян🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность
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