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Москва
Профиль пользователя Alena_iskra_com

фото пользователя Alena_iskra_com

О себе

Люблю играть в настольный теннис и кататься на горных лыжах

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🏢 Работа🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность✝️ Религия🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры
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