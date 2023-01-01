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Москва
Профиль пользователя Alena_18

фото пользователя Alena_18

О себе

Гуляю,веду свой тг канал
Люблю слушать музыку (меломан)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📺 Политика🪐 Астрология / таро💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Murmurrin

Москва → пообщаться

Хочу найти самую лучшую подругу💕

Откликнулся 21 участник

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