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Москва
Гуляю,веду свой тг канал
Москва
Профиль пользователя Alena_18
О себе
Гуляю,веду свой тг канал
Люблю слушать музыку (меломан)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📺 Политика🪐 Астрология / таро💬 Пообщаться онлайн
Не нравится:
🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр🪩 Ночной клуб
Участие в других событиях
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