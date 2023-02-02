Москва
Профиль пользователя Alena99
О себе
Бегаю, занимаюсь спортом
Профиль обновлён 6 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Научиться танцевать
Москва → Другое
Погулять после работы, пообщаться и просто хорошо провести время)
Москва → Другое
Погулять вечером, покушать или кофе выпить, сделать чуточку фото
Москва → Другое
Пофоткаться и пофоткать)
Москва → Другое
Прогуляться вечером где-нибудь в парке
Москва → Другое
Посмотреть фильм , приятно провести время ☺️
Москва → Другое
хватит сидеть дома! пойдём гулять)
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