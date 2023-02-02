Москва
Профиль пользователя Alena99

фото пользователя Alena99

О себе

Бегаю, занимаюсь спортом

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино

События пользователя

Москва → собрать компанию

Встретиться сходить куда-нибудь

Москва → прогуляться, перекусить

Го в кальянку )))

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Hedgehog
Москва → Другое

Научиться танцевать

маленькое фото пользователя Anomaly
Москва → Другое

Погулять после работы, пообщаться и просто хорошо провести время)

маленькое фото пользователя Evelilisi
Москва → Другое

Погулять вечером, покушать или кофе выпить, сделать чуточку фото

маленькое фото пользователя Slavannnn
Москва → Другое

Пофоткаться и пофоткать)

маленькое фото пользователя Lisonka
Москва → Другое

Прогуляться вечером где-нибудь в парке

маленькое фото пользователя Pro100Ivan
Москва → Другое

Посмотреть фильм , приятно провести время ☺️

маленькое фото пользователя pvictoryy
Москва → Другое

хватит сидеть дома! пойдём гулять)

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.