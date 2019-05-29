Москва
Профиль пользователя Alena9

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О себе

Я не ищу отношения , ищу друзей , люблю гонять на велики или самокате, настольные игры , прогулки , сериал Друзья , люблю кошек и много еще чего

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные

Не нравится:

☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 💩 Странный юмор 📺 Политика

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Поиграть в настольки

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться в парке и сходить в кино

Москва → прогуляться, перекусить

Кто хочет пойти на квиз плиз 16.07 в 18:00

Москва → прогуляться, перекусить

кто хочет сходить на квиз 16.07 в 18:00 метро Пушкинская

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Завести новые знакомства ✨

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Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

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Москва → Другое

Ищу подруг!💕

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Познакомиться с классными людьми :)

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Прогуляться, выпить кофе

маленькое фото пользователя Malikevich
Москва → Другое

Погулять, потусить, поиграть,(сегодня стендап на чистых прудах)

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