Я не ищу отношения , ищу друзей , люблю гонять на велики или самокате, настольные игры , прогулки , сериал Друзья , люблю кошек и много еще чего

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные

☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 💩 Странный юмор 📺 Политика

Москва → прогуляться, перекусить кто хочет сходить на квиз 16.07 в 18:00 метро Пушкинская

Москва → прогуляться, перекусить Кто хочет пойти на квиз плиз 16.07 в 18:00

Москва → прогуляться, перекусить Хочу прогуляться в парке и сходить в кино

Москва → Другое Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

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