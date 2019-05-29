Москва
Профиль пользователя Alena9
О себе
Я не ищу отношения , ищу друзей , люблю гонять на велики или самокате, настольные игры , прогулки , сериал Друзья , люблю кошек и много еще чего
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные
Не нравится:
☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 💩 Странный юмор 📺 Политика
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Завести новые знакомства ✨
Москва → Другое
Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
Москва → Другое
Ищу подруг!💕
Москва → Другое
Познакомиться с классными людьми :)
Москва → Другое
Прогуляться, выпить кофе
Москва → Другое
Погулять, потусить, поиграть,(сегодня стендап на чистых прудах)
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