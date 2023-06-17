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Москва
Профиль пользователя Alena451

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О себе

Очень люблю смотреть фильмы, сериалы. Любимый сериал "Вечность". Так же люблю читать книги художественные (Р. Брэдбери...), по профессии (психология И. Ялом, В. Франкл, А. Лэнгле..). Интересуюсь астрономией, поэтому люблю смотреть документальные фильмы на эту тему.

Для души сейчас учусь играть на гитаре, удивительно расслабляет и даёт силы это. занятие😉 Так же для души пишу стихи, с помощью них проживаю многие чувства

А когда на улице уже тепло, то люблю побегать на улице для эмоциональной разрядки и поддержки своей формы

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью📺 Политика📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🖼 Выставка / музей🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

☣️ Токсичность🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре
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