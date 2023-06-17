О себе

Очень люблю смотреть фильмы, сериалы. Любимый сериал "Вечность". Так же люблю читать книги художественные (Р. Брэдбери...), по профессии (психология И. Ялом, В. Франкл, А. Лэнгле..). Интересуюсь астрономией, поэтому люблю смотреть документальные фильмы на эту тему.



Для души сейчас учусь играть на гитаре, удивительно расслабляет и даёт силы это. занятие😉 Так же для души пишу стихи, с помощью них проживаю многие чувства



А когда на улице уже тепло, то люблю побегать на улице для эмоциональной разрядки и поддержки своей формы