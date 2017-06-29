Всем привет меня зовут власова Алёна мне 26-27 лет живу в городе Коряжма архангельская обл люблю слушать музыку 🎧 особенно рокенрол и тяжёлый рок и люблю кошек и книги 📚 мечтаю завести друзей

Профиль обновлён 18 июля 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 📚 Книги 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🪐 Астрология / таро

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.