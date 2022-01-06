Москва
Профиль пользователя Alena22_11

фото пользователя Alena22_11

О себе

Привет ! Меня зовут Алена !! Люблю интересные места , концерты классической музыки , театры , велик , прогулки по паркам , вино и вкусную еду ! Ищу единомышленников для дружбы !

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Мещерский парк , лесная чайная

Москва → прогуляться, перекусить

Речной « вайт пати»

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

маленькое фото пользователя novaknovak
Москва → Другое

Прогуляться в «Лесная чайная»

маленькое фото пользователя 91Bb
Москва → Другое

Прогуляться , перекусить

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Москва → Другое

Провести приятно вечер субботы за бокалом вина

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