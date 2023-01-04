Немного о себе: жизнерадостный человечек из Ростова-на-Дону, работаю в мебельной компании, дизайнер мебели, если ты новосел могу помочь с дизайном, обустроим квартиру мечты.😄😜 Люблю читать психологию, посещать музеи, красивые места, и обожаю путешествия.🙂 Зарабатываю на крипте.💵 И реферальной системе тут https://alena1992.onexbank.org 💵

Профиль обновлён 6 июля 2023 г.

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