Москва
Профиль пользователя Alen

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О себе

Люблю танцевать под хорошую музыку, готовить и есть вкусную пищу под душевное и чувственное общение

Профиль обновлён 2 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 💰 Бизнес 📚 Книги 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AlexKiss
Москва → Другое

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маленькое фото пользователя ariabuz
Москва → Другое

Найти родную душу для общения, поддержки

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