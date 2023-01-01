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Москва
Профиль пользователя Alemure

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О себе

Люблю разную музыку - послушать, потанцевать.
Коньки и лыжи зимой, фитнес круглогодично.
Было бы интересно посетить в компании разные музеи, выставки, концерты, принять участие в настольных играх.
Можно погулять по центру города, по разным паркам.
Готова пробовать что-то новое!

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Общаюсь на темы:

🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные✝️ Религия🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💨 Кальян🍿 Сходить в кино🎮 Видеоигры
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