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Москва
Люблю разную музыку - послушать, потанцевать.
Москва
Профиль пользователя Alemure
О себе
Люблю разную музыку - послушать, потанцевать.
Коньки и лыжи зимой, фитнес круглогодично.
Было бы интересно посетить в компании разные музеи, выставки, концерты, принять участие в настольных играх.
Можно погулять по центру города, по разным паркам.
Готова пробовать что-то новое!
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные✝️ Религия🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре💬 Пообщаться онлайн
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