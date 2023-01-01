О себе

Люблю разную музыку - послушать, потанцевать.

Коньки и лыжи зимой, фитнес круглогодично.

Было бы интересно посетить в компании разные музеи, выставки, концерты, принять участие в настольных играх.

Можно погулять по центру города, по разным паркам.

Готова пробовать что-то новое!