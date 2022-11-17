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Москва
Профиль пользователя Alekst89

фото пользователя Alekst89

О себе

В свободное от работы время катаюсь , посещаю на самокате по достопримечательности, парики и мероприятия Москвы

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы📺 Политика📚 Книги😊 Поделиться радостью🏢 Работа💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры💃 Потанцевать🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

✝️ Религия☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка на электро самокатах, велосипедах.

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