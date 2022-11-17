⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Alekst89
О себе
В свободное от работы время катаюсь , посещаю на самокате по достопримечательности, парики и мероприятия Москвы
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы📺 Политика📚 Книги😊 Поделиться радостью🏢 Работа💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры💃 Потанцевать🚴♀️ Активный отдых / спорт
Не нравится:
События пользователя
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам