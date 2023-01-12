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Москва
Работаю в продажах в ИТ направлении - это моё самое главное увлечение и хобби в жизни 😜
Москва
Профиль пользователя Alekskoptelov
О себе
Работаю в продажах в ИТ направлении - это моё самое главное увлечение и хобби в жизни 😜
Буду рад познакомиться и общаться с людьми, которые саморазвиваются и достигают своих целей
Также люблю активно заниматься спортом (турник на улице, футбол и другие активные занятия)
Увлекаюсь диджеингом и музыкой в стиле хаус и хип хоп - мое второе любимое хобби
За любой кипишь 🤟🏻
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь💃 Потанцевать
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