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Москва
Профиль пользователя Alekskoptelov

фото пользователя Alekskoptelov

О себе

Работаю в продажах в ИТ направлении - это моё самое главное увлечение и хобби в жизни 😜

Буду рад познакомиться и общаться с людьми, которые саморазвиваются и достигают своих целей

Также люблю активно заниматься спортом (турник на улице, футбол и другие активные занятия)

Увлекаюсь диджеингом и музыкой в стиле хаус и хип хоп - мое второе любимое хобби

За любой кипишь 🤟🏻

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь💃 Потанцевать

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по прекрасной Москве :)

маленькое фото пользователя Victoria_chi
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Присоединяйся к нам,чтобы изменить свою жизнь❤️

Откликнулось 136 участников

маленькое фото пользователя Ana777

Москва → прогуляться, перекусить

Поужинать в модном месте, погулять, пообщаться

Откликнулось 15 участников

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