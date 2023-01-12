О себе

Работаю в продажах в ИТ направлении - это моё самое главное увлечение и хобби в жизни 😜



Буду рад познакомиться и общаться с людьми, которые саморазвиваются и достигают своих целей



Также люблю активно заниматься спортом (турник на улице, футбол и другие активные занятия)



Увлекаюсь диджеингом и музыкой в стиле хаус и хип хоп - мое второе любимое хобби



За любой кипишь 🤟🏻