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Москва
Профиль пользователя Aleksei.L

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О себе

Люблю фитнес, прогулки и отдых на природе
Нравится классическое искусство: живопись, симфонический оркестр, балет
Меломан
С удовольствием схожу туда, где вкусно готовят

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

Не нравится:

📺 Политика 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Лето в мск

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Пофотаться в красивом месте, пообщаться. Воскресенье.
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