Москва
Профиль пользователя AleksBlack

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О себе

Жизнь слишком коротка чтобы тратить её на сомнения. Зачем мы здесь собрались? За знакомства общение , радость встречи с новыми людьми ждет нас!!!

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 😊 Поделиться радостью

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События пользователя

Москва → собрать компанию

Прогуляться по ночной Москве в приятной компании.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя HolyBomjara
Москва → Другое

Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

маленькое фото пользователя Daria_D
Москва → Другое

Погуляем в Горького? Или где-то в центре

маленькое фото пользователя Yuliia
Москва → Другое

Погулять и пофотографировать друг друга.

маленькое фото пользователя Lina009
Москва → Другое

Сделать снепы для портфолио 🥺

маленькое фото пользователя ilyapsarev
Москва → Другое

Вступай в нашу семью❤️

маленькое фото пользователя tigorevna
Москва → Другое

Фестиваль национальных пород лошадей на ВДНХ 16:00-19:00

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