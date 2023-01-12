Москва
Профиль пользователя AleksBlack
О себе
Жизнь слишком коротка чтобы тратить её на сомнения. Зачем мы здесь собрались? За знакомства общение , радость встречи с новыми людьми ждет нас!!!
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 😊 Поделиться радостью
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События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)
Москва → Другое
Погуляем в Горького? Или где-то в центре
Москва → Другое
Погулять и пофотографировать друг друга.
Москва → Другое
Сделать снепы для портфолио 🥺
Москва → Другое
Вступай в нашу семью❤️
Москва → Другое
Фестиваль национальных пород лошадей на ВДНХ 16:00-19:00
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