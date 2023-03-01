Работа в последнее время занимает много времени, не хватает просто общения с теми, у кого есть общие интересы. ТГ @Aleksashka_c

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

Люберцы → активный отдых Давайте поиграем в бадминтон в Наташинском парке на площадке

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