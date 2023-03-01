Москва
Профиль пользователя Aleksashka
О себе
Работа в последнее время занимает много времени, не хватает просто общения с теми, у кого есть общие интересы. ТГ @Aleksashka_c
Профиль обновлён 14 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу поныть и чтобы ныли мне😩
Москва → Другое
Пообщаться на любые темы
Москва → Другое
Расширить круг друзей 🤗
Москва → Другое
Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )
Москва → Другое
Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах
Москва → Другое
Круто провести время
Москва → Другое
Поговорить на любую тему)
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