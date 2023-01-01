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Москва
Привет! По профессии я графический дизайнер. Люблю рок музыку, подкасты по психологии. Изучаю английский язык.
Москва
Профиль пользователя Aleksashikos
О себе
Привет! По профессии я графический дизайнер. Люблю рок музыку, подкасты по психологии. Изучаю английский язык.
Из активностей предпочитаю вело/долгие прогулки.
За поиски новых увлечений, знакомств и впечатлений)
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм
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