⬅️ Посмотреть других пользователей в Москве

Москва
Профиль пользователя Aleksashikos

фото пользователя Aleksashikos

О себе

Привет! По профессии я графический дизайнер. Люблю рок музыку, подкасты по психологии. Изучаю английский язык.
Из активностей предпочитаю вело/долгие прогулки.
За поиски новых увлечений, знакомств и впечатлений)

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Macadam
маленькое фото пользователя Mskda
маленькое фото пользователя Polly98
маленькое фото пользователя Al.se.sh
маленькое фото пользователя Ekataterina
маленькое фото пользователя Julia_Via
маленькое фото пользователя Dari.Svet
маленькое фото пользователя Iness
маленькое фото пользователя Alena_z1
маленькое фото пользователя Akhmed
маленькое фото пользователя Stark
маленькое фото пользователя Mary14
маленькое фото пользователя Viera
маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
маленькое фото пользователя katrin123
маленькое фото пользователя anastasia215
маленькое фото пользователя Viki_nowo
маленькое фото пользователя Artemiy
маленькое фото пользователя Den_D
маленькое фото пользователя romayak
маленькое фото пользователя Fox_fyr
маленькое фото пользователя Daria_19
маленькое фото пользователя misskaterina18
маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
маленькое фото пользователя bisler
маленькое фото пользователя Tellim
маленькое фото пользователя Edo99
маленькое фото пользователя Misha_philosoph

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам