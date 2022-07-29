Ой, очень сложно что-то написать , так как не привязываю себя прям к чему-то. Нус, из моих увлечений : игра на гитаре, квесты, лофты, бары , караоке, велопрогулки, выставки современного искусства , а также посвящённые медицине … Это не весь список активностей , которыми я занимаюсь , но это то, что сразу приходит в голову, поэтому могу сказать так : я всегда готов попробовать что-то новое!!!

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.