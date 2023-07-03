Москва
Профиль пользователя AleksandraV
О себе
Нравится читать книги по психологии, финансам и саморазвитию.
Интересуюсь темой инвестиций и финансов.
Увоекаюсь историей и люблю посещать исторические места.
Интересуюсь активным отдыхом, пытаюсь вести ЗОЖ.
Занимаюсь йогой 🧘♀️
Развиваю свои творческие навыки (открыла для себя картины по номерам), мечтаю научиться рисовать.
Хочу заговорить на 🇬🇧🇪🇸🇮🇹 языках
Нравится астрономия и астрология ✨
Профиль обновлён 10 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Пообщаться о разном, найти друзей, возможно, куда-то съездить)
Посоветуйте хороший фильм, пожалуйста ☺️🙌
Я хочу найти подружек
Найти близких по духу людей
Расскажите как вы нашли это приложение)
Хочу найти подругу, с которой можно будет обсудить все что угодно)
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