Нравится читать книги по психологии, финансам и саморазвитию. Интересуюсь темой инвестиций и финансов. Увоекаюсь историей и люблю посещать исторические места. Интересуюсь активным отдыхом, пытаюсь вести ЗОЖ. Занимаюсь йогой 🧘‍♀️ Развиваю свои творческие навыки (открыла для себя картины по номерам), мечтаю научиться рисовать. Хочу заговорить на 🇬🇧🇪🇸🇮🇹 языках Нравится астрономия и астрология ✨

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 🎭 Театр 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎲 Настольные игры 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать

📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 🎮 Видеоигры

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