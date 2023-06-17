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Москва
Профиль пользователя AleksandraM

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О себе

Есть желание найти своих людей.
Люблю спорт, психологию, музыку, путешествия.

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🎮 Видеоигры💨 Кальян💬 Пообщаться онлайн

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