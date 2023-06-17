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Москва
Есть желание найти своих людей.
Москва
Профиль пользователя AleksandraM
О себе
Есть желание найти своих людей.
Люблю спорт, психологию, музыку, путешествия.
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
Участие в других событиях
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