О себе

Привет

Я люблю прогулки на улице (в основном в теплое время года,когда цветет много растительности)

Время от времени занимаюсь спортом,могу пробежаться на стадионе или покататься на велосипеде

Люблю слушать различную музыку,ходить в кино,смотреть фильмы и сериалы (чаще всего в оригинале,поэтому в основном это такие ситкомы,как the office,big bang theory и friends)

Увлекаюсь чтением классики,но не так часто берусь за чтение,как хотелось бы

Хочу найти людей,с которыми будет весело и интересно проводить свободное время