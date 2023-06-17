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Ростов-на-Дону
Привет
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Aleksandraa
О себе
Привет
Я люблю прогулки на улице (в основном в теплое время года,когда цветет много растительности)
Время от времени занимаюсь спортом,могу пробежаться на стадионе или покататься на велосипеде
Люблю слушать различную музыку,ходить в кино,смотреть фильмы и сериалы (чаще всего в оригинале,поэтому в основном это такие ситкомы,как the office,big bang theory и friends)
Увлекаюсь чтением классики,но не так часто берусь за чтение,как хотелось бы
Хочу найти людей,с которыми будет весело и интересно проводить свободное время
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино
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