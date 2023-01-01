⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Екатеринбург

Екатеринбург
Профиль пользователя Aleksandra88

фото пользователя Aleksandra88

О себе

Ищу друзей, с которыми можно обсудить фильмы, книги, сходить в поход или кино

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать

Не нравится:

🎮 Видеоигры💨 Кальян
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Екатеринбург

маленькое фото пользователя Maria040
маленькое фото пользователя Nastasya23
маленькое фото пользователя DenZo
маленькое фото пользователя Tasay
маленькое фото пользователя Alysy
маленькое фото пользователя DianaKi
маленькое фото пользователя Apollinaria
маленькое фото пользователя ilyapsarev
маленькое фото пользователя Helga07303
маленькое фото пользователя KseNikA
маленькое фото пользователя Masha
маленькое фото пользователя Babaikaya
маленькое фото пользователя Kira_lebiga
маленькое фото пользователя Roman_II
маленькое фото пользователя Den_D
маленькое фото пользователя AlexKiss
маленькое фото пользователя Vi33
маленькое фото пользователя Alinamrk
маленькое фото пользователя LerochkaLera1
маленькое фото пользователя Pelmenchick
маленькое фото пользователя Anastasia02
маленькое фото пользователя TG_Sergey_aloha
маленькое фото пользователя nimfa_sibiri
маленькое фото пользователя Saida44
маленькое фото пользователя Marvelous_Elena
маленькое фото пользователя pblhok
маленькое фото пользователя Lurevone
маленькое фото пользователя Vuvu

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам