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Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя Aleksandra88
О себе
Ищу друзей, с которыми можно обсудить фильмы, книги, сходить в поход или кино
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🚶♀️ Прогуляться🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать
Не нравится:
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