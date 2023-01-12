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Москва
Профиль пользователя Aleksandra25s

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О себе

Приветик 🌸Меня зовут Саша 👧Мне 23 года.В Москве не так давно.Хотелось бы посетить все прекрасные места столицы😊Ищу подружку/ подруг попить кофе,сходить в театр либо кино,поболтать и от души,посмеяться🫶🏻
Увлекаюсь фотосъмками,различными жанрами фильмов.Очень люблю романтику и комедии.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать

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📺 Политика

События пользователя

Москва → пообщаться

Переехала с другого города.хочется погулять с кем-то 🫶🏻

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