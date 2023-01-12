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Москва
Приветик 🌸Меня зовут Саша 👧Мне 23 года.В Москве не так давно.Хотелось бы посетить все прекрасные места столицы😊Ищу подружку/ подруг попить кофе,сходить в театр либо кино,поболтать и от души,посмеяться🫶🏻
Москва
Профиль пользователя Aleksandra25s
О себе
Приветик 🌸Меня зовут Саша 👧Мне 23 года.В Москве не так давно.Хотелось бы посетить все прекрасные места столицы😊Ищу подружку/ подруг попить кофе,сходить в театр либо кино,поболтать и от души,посмеяться🫶🏻
Увлекаюсь фотосъмками,различными жанрами фильмов.Очень люблю романтику и комедии.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать
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