О себе

Приветик 🌸Меня зовут Саша 👧Мне 23 года.В Москве не так давно.Хотелось бы посетить все прекрасные места столицы😊Ищу подружку/ подруг попить кофе,сходить в театр либо кино,поболтать и от души,посмеяться🫶🏻

Увлекаюсь фотосъмками,различными жанрами фильмов.Очень люблю романтику и комедии.