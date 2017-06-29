Москва
Профиль пользователя Aleksandra04

фото пользователя Aleksandra04
фото #2 пользователя Aleksandra04

О себе

Люблю бегать по вечерам)хожу в спортзал и бассейн)люблю прогулки на природе и активный отдых)

Профиль обновлён 21 апреля 2023 г.

События пользователя

Москва → активный отдых

Сходить на прогулку покататься на велосипедах

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Ищу подруг)

маленькое фото пользователя helenele
Москва → Другое

Найти подругу

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Найти подруг/у

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Хочу обрести новые знакомства, общаться, встречаться

Москва → Другое

Ищу подруг

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Найти подругу Или друга

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Погулять, выпить кофе

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маленькое фото пользователя Aleks92
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