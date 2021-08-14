Москва
Профиль пользователя Aleksandr_Gray

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О себе

Из спорта люблю велосипед и сноуборд, остальное по немного...

Профиль обновлён 19 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор

Не нравится:

🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → пообщаться

Собрать группу для игры в ДНД и для велопрогулок

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tatsu
Одинцово → Другое

Живите долго и процветайте 🖖🏻

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