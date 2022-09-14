⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Aleksandr_64rus

фото пользователя Aleksandr_64rus
фото #2 пользователя Aleksandr_64rus

О себе

За активный отдых, общение, развлечения и развитие, главное что бы был баланс)
Живу на 2 города, мск-саратов

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 🪩 Ночной клуб 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

✝️ Религия 💨 Кальян 💩 Шутки про говно 🍷 Алкоголь 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Саратов → прогуляться, перекусить
Сапы, в 15ч. цена 1700р, 2,5ч. сапзденвей в затоне

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AlexKiss
Москва → Другое
Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!
маленькое фото пользователя SliceUniverse
Москва → Другое
Psycho party (тусовка психологов)
маленькое фото пользователя Lengston
Саратов → Другое
Хочу сходить в бар
маленькое фото пользователя Pavelf
Саратов → Другое
Пройтись пешочком, заглянуть в бар, послушать музыку
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.