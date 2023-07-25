Живу как обычный человек, нравится активный отдых так же как и нравится ничего не делать) люблю добрых людей) смотрю классные фильмы и сериалы) ищу себя в этом мире

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль

📺 Политика ☣️ Токсичность 🪩 Ночной клуб

Москва → прогуляться, перекусить Пешая прогулка и общение на интересные нам темы

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