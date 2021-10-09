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Москва
Профиль пользователя Aleksandr10

фото пользователя Aleksandr10
фото #2 пользователя Aleksandr10

О себе

Бег , футбол , большой теннис, гулять

Профиль обновлён 4 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Сходить в бар , прогу
Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Сходить в бар , прогуляться
Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Пойти в бар
Москва → прогуляться, перекусить
Прогуляться , сходить в бар
Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Сходить в бар
Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Сходить в бар
Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Сходить в бар
Санкт-Петербург → другое
Сходить в бар
Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Прогуляться и посидеть где-нибудь

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя blessedbaby
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар!!!
маленькое фото пользователя LadyCat
Санкт-Петербург → Другое
сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк
маленькое фото пользователя Malenkaya_pakost
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться
маленькое фото пользователя Azamatovna
Санкт-Петербург → Другое
Хорошо отдохнуть
маленькое фото пользователя Xiariinna
Санкт-Петербург → Другое
Ищу друзей
маленькое фото пользователя Kristi_13
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться по весеннему Петербургу
маленькое фото пользователя Xenna_Bunny
Санкт-Петербург → Другое
Го вместе отдыхать?)
маленькое фото пользователя Ksyunia
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар
маленькое фото пользователя An_na
Санкт-Петербург → Другое
Выпить вкусный кофе
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар
маленькое фото пользователя Ann.li
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в барчик и найти друзей в новом городе :)
маленькое фото пользователя Tsymb_al
Санкт-Петербург → Другое
Соберемся на шашлыки?)
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