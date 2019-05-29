Москва
Профиль пользователя Aleksandr

фото пользователя Aleksandr

О себе

Да

Профиль обновлён 2 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💩 Странный юмор

Не нравится:

✝️ Религия

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Покататься на роликах в пг

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alina153
Москва → Другое

Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

маленькое фото пользователя Vi33
Москва → Другое

Простое человеческое общение

маленькое фото пользователя Rina34
Москва → Другое

Прогуляться ,сходить в кино

маленькое фото пользователя ViktoriLisa22
Москва → Другое

Слабо пойти гулять прям сейчас

маленькое фото пользователя Ekataterina
Москва → Другое

Сходить на ферму альпак

маленькое фото пользователя Oksana_16
Москва → Другое

Хочу настоящую дружбу, дружить я умею

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